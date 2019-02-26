السعودية | أبو بكر سالم يغني في الرياض بـ"الهولوغرام" بليلة تكريمه

شكرا لقرائتكم أبو بكر سالم يغني في الرياض بـ"الهولوغرام" بليلة تكريمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أكثر من عام على رحيله تعيد تقنية " #الهولوغرام " الفنان الراحل #أبوبكر_سالم في حفلة فنية كبيرة يوم ٢٨ شباط/ فبراير بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض بدعم هيئة الترفيه.

وستحمل الحفلة توقيع عدد من الفنانين السعوديين والخليجيين في مقدمتهم: عبدالرب إدريس، عبادي الجوهر، عبدالله الرويشد، عبدالمجيد عبدالله، نبيل شعيل، أحمد فتحي، راشد الماجد، ماجد المهندس، وأصيل أبو بكر، علي بن محمد، فؤاد عبدالواحد ومطرف المطرف والذين سيتغنون بأغاني الراحل.

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رحلته الفنية

يأتي تكريم الفنان أبو بكر سالم، لخدمته الأغنية العربية والخليجية طوال 6 عقـود بدأها بأغنية "يا ورد محلا جمالك" التي سجلها في عدن عام 1956.

ورغم ازدهار الحركة الفنية والثقافية في عدن إلا أن أبو بكر سالم لم يشأ أن يتوقف كثيراً عند مرحلة التأسيس الفني فآثر أن يسافر بفنه إلى وجهة أكثر صخباً من عدن ومن شأنها أن تصل بالأغنية اليمنية إلى أفق أوسع مما هي عليه، فسافر إلى بيروت وذلك عام 1958، وكانت هذه نقطة التحول في حياته التي أشعلت بداخله جذوة الحنين الأبدي إلى مسقط رأسه وفجرت داخله مكامن الإبداع وصقلت شخصيته كفنان، وفي تلك المرحلة أطلق روائعه الغنائية مثل: "24 ساعة" و"متى أنا أشوفك"، والتي كانت من لحنه وكلماته، يقول أبو بكر سالم عن رحلته إلى بيروت:" كان يراودني الحلم بأن أغني الأغنية الحضرمية وخلفي "الأوركسترا" وأن أخرجها من النطاق الضيق الغناء بالعود، والإيقاع فقط، ونجحت في ذلك بين عامي 1960 - 1961".

وفي مرحلة بيروت قدم تعاونات فنية مثل أغنية "من نظرتك يازين" مع نجاح سلام وأغانٍ مع هيام يونس، وتعلق بلبنان إنساناً وفناً، وظل يتردد بين بيروت وعدن مروراً بجدة إلى أن قرر أن يضع حداً للرحيل والترحال وأن يبدأ مرحلة فنية جديدة في جدة، وقدم عدداً من الأغاني الوطنية من أشهرها "يا بلادي واصلي"، "يا مسافر على الطايف" وتم تسجيلها في بيروت، وبعدها استقر في العاصمة الرياض، وواصل نشاطه الفني إلى أن رحل في 10 كانون الأول/ديسمبر 2017.