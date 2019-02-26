السعودية | شاهد "السحب المثقوبة" النادرة في سماء السعودية 

شكرا لقرائتكم شاهد "السحب المثقوبة" النادرة في سماء السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لظاهرة "السحب المثقوبة" في سماء مدينة رابغ (غرب السعودية).

في حين عزا مهتمون هذه الظاهرة النادرة، إلى وصول ذرات الماء الموجودة في السحب إلى درجات أقل من الصفر المئوي.

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بدوره في إطار تفسيره للظاهرة أكد الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم عبر حسابه الرسمي أنه "عندما تعبر طائرة عبر طبقة السحب من الأعلى إلى الأسفل أو العكس تُخلف الطائرة عبر محركاتها جُزيئات صلبة صغيرة جداً، ما يجعل القطرات الباردة جداً تتجمد تلقائياً فتندفع القطرات المجاورة لها للانضمام إليها مشكلة ثقباً شبه دائري في السحاب".

وأضاف: "‏تسقط القطرات المتجمدة إلى الأرض وقد تتبخر قبل وصولها لسطح الأرض، وقيل أن تسبب شكلها أن مرور الطائرة يُتيح جلب هواء أبرد يخفض درجة حرارة قطرات الماء فائقة التبريد فتتجمد فيحصل الثقب".

كما أوضح في سياق شرحه أن ظاهرة السحب المثقوبة شُوهدت أول مرة منذ 50 عاماً تقريباً.