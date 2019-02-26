، "STC" تشارك في الحضور السعودي الفاعل بمؤتمر الجوال العالمي ببرشلونة ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تشارك الاتصالات السعودية في مؤتمر الجوال العالمي في مدينة برشلونة الإسبانية بمعرض عن خدماتها الحديثة وحلولها الرقمية.
تأتي هذه المشاركة بحضور الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتصالات السعودية STC، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس والرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس ناصر بن سليمان الناصر.
وفي مشاركتها السادسة على التوالي في إحدى أهم المناسبات العالمية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ استعرضت STC منصة لتبادل معلومات التهديدات السيبرانية لتعزيز حماية المؤسسات السعودية الحساسة، وحلولاً متعددة باستخدام البيانات لتطوير "إدارة الحشود"؛ للمساهمة في تطوير تجربة الحج المستقبلية.
وضم المعرض تقنيات في مجال الواقع الافتراضي، ولوحة تحكم تتيح لمراكز عمليات الشبكة ومراكز عمليات أمن المعلومات رؤية أوضح لعملياتهم ومؤشرات أدائهم الرئيسية، إضافة إلى تقنيات الواقع المعزز التي تهدف لتزويد العمليات الميدانية بحل يعتمد على تحديد الوصول المواقع الجغرافية في الوقت الدقيق؛ بما يساهم في رفع إنتاجية العمليات الميدانية بشكل ملحوظ ويقلل الزمن اللازم لها بنسبة 10%.
وفيما يتعلق بالخدمات الرقمية، عرضت STC خدمة "رقمنة العدادات التناظرية" التي تستخدم "كعدادات المياه والكهرباء والغاز" على نطاق واسع في المنازل والمراكز التجارية ومختلف المجالات الصناعية، إضافة إلى مختبر تفاعل العملاء، الذي يحتوي على وسائط التواصل بين STC وعملائها؛ لا سيما خدمة 900 النصية وأجهزة الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة.
واستعرضت الشركة خدمات "أتمتة العمليات الروبوتية"، وطريقة تفاعلها في العمليات والنشاطات المعقدة في العديد من الأنظمة والقطاعات داخل الشركة؛ إذ تتطلع الشركة إلى أتمتة 70% من عملياتها الحالية بحلول نهاية عام 2019.
وتشارك الاتصالات السعودية بمنصة "هاذي" السعودية التي تهتم بشكل أساسي بإعادة اكتشاف المملكة العربية السعودية بمنظور جديد، وإبراز المواهب والتراث الوطني؛ حيث قدّم فنانون تشكيليون ورسامون سعوديون عروضاً مبهرة في فن النقش على طريقة منطقة عسيري فن "القط".
وستوقع الشركة عدداً من الاتفاقيات المهمة لتمكين الخدمات الرقمية مع كبرى الشركات العالمية في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويعد المؤتمر أكبر تجمع للمتخصصين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من الخبراء والتقنيين والشركات الكبرى المصنعة للهواتف الذكية على مستوى العالم، وستستعرض STC خدماتها وحلولها الرقمية بما يجسد دورها كممكن رقمي رائد.
"STC" تشارك في الحضور السعودي الفاعل بمؤتمر الجوال العالمي ببرشلونةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-26
تشارك الاتصالات السعودية في مؤتمر الجوال العالمي في مدينة برشلونة الإسبانية بمعرض عن خدماتها الحديثة وحلولها الرقمية.
تأتي هذه المشاركة بحضور الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتصالات السعودية STC، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس والرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس ناصر بن سليمان الناصر.
وفي مشاركتها السادسة على التوالي في إحدى أهم المناسبات العالمية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ استعرضت STC منصة لتبادل معلومات التهديدات السيبرانية لتعزيز حماية المؤسسات السعودية الحساسة، وحلولاً متعددة باستخدام البيانات لتطوير "إدارة الحشود"؛ للمساهمة في تطوير تجربة الحج المستقبلية.
وضم المعرض تقنيات في مجال الواقع الافتراضي، ولوحة تحكم تتيح لمراكز عمليات الشبكة ومراكز عمليات أمن المعلومات رؤية أوضح لعملياتهم ومؤشرات أدائهم الرئيسية، إضافة إلى تقنيات الواقع المعزز التي تهدف لتزويد العمليات الميدانية بحل يعتمد على تحديد الوصول المواقع الجغرافية في الوقت الدقيق؛ بما يساهم في رفع إنتاجية العمليات الميدانية بشكل ملحوظ ويقلل الزمن اللازم لها بنسبة 10%.
وفيما يتعلق بالخدمات الرقمية، عرضت STC خدمة "رقمنة العدادات التناظرية" التي تستخدم "كعدادات المياه والكهرباء والغاز" على نطاق واسع في المنازل والمراكز التجارية ومختلف المجالات الصناعية، إضافة إلى مختبر تفاعل العملاء، الذي يحتوي على وسائط التواصل بين STC وعملائها؛ لا سيما خدمة 900 النصية وأجهزة الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة.
واستعرضت الشركة خدمات "أتمتة العمليات الروبوتية"، وطريقة تفاعلها في العمليات والنشاطات المعقدة في العديد من الأنظمة والقطاعات داخل الشركة؛ إذ تتطلع الشركة إلى أتمتة 70% من عملياتها الحالية بحلول نهاية عام 2019.
وتشارك الاتصالات السعودية بمنصة "هاذي" السعودية التي تهتم بشكل أساسي بإعادة اكتشاف المملكة العربية السعودية بمنظور جديد، وإبراز المواهب والتراث الوطني؛ حيث قدّم فنانون تشكيليون ورسامون سعوديون عروضاً مبهرة في فن النقش على طريقة منطقة عسيري فن "القط".
وستوقع الشركة عدداً من الاتفاقيات المهمة لتمكين الخدمات الرقمية مع كبرى الشركات العالمية في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويعد المؤتمر أكبر تجمع للمتخصصين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من الخبراء والتقنيين والشركات الكبرى المصنعة للهواتف الذكية على مستوى العالم، وستستعرض STC خدماتها وحلولها الرقمية بما يجسد دورها كممكن رقمي رائد.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
01:05 PM
المملكة تترك بصماتها التراثية متمثلة في "القط العسيري وهاذي السعودية"
تشارك الاتصالات السعودية في مؤتمر الجوال العالمي في مدينة برشلونة الإسبانية بمعرض عن خدماتها الحديثة وحلولها الرقمية.
تأتي هذه المشاركة بحضور الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتصالات السعودية STC، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس والرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس ناصر بن سليمان الناصر.
وفي مشاركتها السادسة على التوالي في إحدى أهم المناسبات العالمية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ استعرضت STC منصة لتبادل معلومات التهديدات السيبرانية لتعزيز حماية المؤسسات السعودية الحساسة، وحلولاً متعددة باستخدام البيانات لتطوير "إدارة الحشود"؛ للمساهمة في تطوير تجربة الحج المستقبلية.
وضم المعرض تقنيات في مجال الواقع الافتراضي، ولوحة تحكم تتيح لمراكز عمليات الشبكة ومراكز عمليات أمن المعلومات رؤية أوضح لعملياتهم ومؤشرات أدائهم الرئيسية، إضافة إلى تقنيات الواقع المعزز التي تهدف لتزويد العمليات الميدانية بحل يعتمد على تحديد الوصول المواقع الجغرافية في الوقت الدقيق؛ بما يساهم في رفع إنتاجية العمليات الميدانية بشكل ملحوظ ويقلل الزمن اللازم لها بنسبة 10%.
وفيما يتعلق بالخدمات الرقمية، عرضت STC خدمة "رقمنة العدادات التناظرية" التي تستخدم "كعدادات المياه والكهرباء والغاز" على نطاق واسع في المنازل والمراكز التجارية ومختلف المجالات الصناعية، إضافة إلى مختبر تفاعل العملاء، الذي يحتوي على وسائط التواصل بين STC وعملائها؛ لا سيما خدمة 900 النصية وأجهزة الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة.
واستعرضت الشركة خدمات "أتمتة العمليات الروبوتية"، وطريقة تفاعلها في العمليات والنشاطات المعقدة في العديد من الأنظمة والقطاعات داخل الشركة؛ إذ تتطلع الشركة إلى أتمتة 70% من عملياتها الحالية بحلول نهاية عام 2019.
وتشارك الاتصالات السعودية بمنصة "هاذي" السعودية التي تهتم بشكل أساسي بإعادة اكتشاف المملكة العربية السعودية بمنظور جديد، وإبراز المواهب والتراث الوطني؛ حيث قدّم فنانون تشكيليون ورسامون سعوديون عروضاً مبهرة في فن النقش على طريقة منطقة عسيري فن "القط".
وستوقع الشركة عدداً من الاتفاقيات المهمة لتمكين الخدمات الرقمية مع كبرى الشركات العالمية في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويعد المؤتمر أكبر تجمع للمتخصصين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من الخبراء والتقنيين والشركات الكبرى المصنعة للهواتف الذكية على مستوى العالم، وستستعرض STC خدماتها وحلولها الرقمية بما يجسد دورها كممكن رقمي رائد.
، "STC" تشارك في الحضور السعودي الفاعل بمؤتمر الجوال العالمي ببرشلونة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "STC" تشارك في الحضور السعودي الفاعل بمؤتمر الجوال العالمي ببرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.