، "STC" تشارك في الحضور السعودي الفاعل بمؤتمر الجوال العالمي ببرشلونة ،

محمد بن مسعود - الدمام - المملكة تترك بصماتها التراثية متمثلة في "القط العسيري وهاذي السعودية

تشارك الاتصالات السعودية في مؤتمر الجوال العالمي في مدينة برشلونة الإسبانية بمعرض عن خدماتها الحديثة وحلولها الرقمية.

تأتي هذه المشاركة بحضور الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتصالات السعودية STC، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس والرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس ناصر بن سليمان الناصر.

وفي مشاركتها السادسة على التوالي في إحدى أهم المناسبات العالمية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ استعرضت STC منصة لتبادل معلومات التهديدات السيبرانية لتعزيز حماية المؤسسات السعودية الحساسة، وحلولاً متعددة باستخدام البيانات لتطوير "إدارة الحشود"؛ للمساهمة في تطوير تجربة الحج المستقبلية.

وضم المعرض تقنيات في مجال الواقع الافتراضي، ولوحة تحكم تتيح لمراكز عمليات الشبكة ومراكز عمليات أمن المعلومات رؤية أوضح لعملياتهم ومؤشرات أدائهم الرئيسية، إضافة إلى تقنيات الواقع المعزز التي تهدف لتزويد العمليات الميدانية بحل يعتمد على تحديد الوصول المواقع الجغرافية في الوقت الدقيق؛ بما يساهم في رفع إنتاجية العمليات الميدانية بشكل ملحوظ ويقلل الزمن اللازم لها بنسبة 10%.

وفيما يتعلق بالخدمات الرقمية، عرضت STC خدمة "رقمنة العدادات التناظرية" التي تستخدم "كعدادات المياه والكهرباء والغاز" على نطاق واسع في المنازل والمراكز التجارية ومختلف المجالات الصناعية، إضافة إلى مختبر تفاعل العملاء، الذي يحتوي على وسائط التواصل بين STC وعملائها؛ لا سيما خدمة 900 النصية وأجهزة الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة.

واستعرضت الشركة خدمات "أتمتة العمليات الروبوتية"، وطريقة تفاعلها في العمليات والنشاطات المعقدة في العديد من الأنظمة والقطاعات داخل الشركة؛ إذ تتطلع الشركة إلى أتمتة 70% من عملياتها الحالية بحلول نهاية عام 2019.

وتشارك الاتصالات السعودية بمنصة "هاذي" السعودية التي تهتم بشكل أساسي بإعادة اكتشاف المملكة العربية السعودية بمنظور جديد، وإبراز المواهب والتراث الوطني؛ حيث قدّم فنانون تشكيليون ورسامون سعوديون عروضاً مبهرة في فن النقش على طريقة منطقة عسيري فن "القط".

وستوقع الشركة عدداً من الاتفاقيات المهمة لتمكين الخدمات الرقمية مع كبرى الشركات العالمية في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويعد المؤتمر أكبر تجمع للمتخصصين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من الخبراء والتقنيين والشركات الكبرى المصنعة للهواتف الذكية على مستوى العالم، وستستعرض STC خدماتها وحلولها الرقمية بما يجسد دورها كممكن رقمي رائد.