محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة برياح مُثيرة للغبار .. والحالة تستمر حتى الـ 9 مساءً نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. وأوضحت أن التنبيه يستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، ويتضمن "المدينة المنوّرة ومحافظة ينبع والعيص والأجزاء المجاورة لها". "الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار على المدينة وبعض محافظاتها وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-26 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. وأوضحت أن التنبيه يستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، ويتضمن "المدينة المنوّرة ومحافظة ينبع والعيص والأجزاء المجاورة لها". Advertisements 26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440 12:54 PM مصحوبة برياح مُثيرة للغبار .. والحالة تستمر حتى الـ 9 مساءً مصحوبة برياح مُثيرة للغبار .. والحالة تستمر حتى الـ 9 مساءً نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. وأوضحت أن التنبيه يستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، ويتضمن "المدينة المنوّرة ومحافظة ينبع والعيص والأجزاء المجاورة لها". ، "الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار على المدينة وبعض محافظاتها ،

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