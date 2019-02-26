محمد بن مسعود - الدمام - قالت: غير مطابق للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، استدعاء ثلاجة ومجمّد "green electric" للطراز "TN-2300". ووفق الوزارة جاء ذلك الاستدعاء نظراً لعدم مطابقة المنتج المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لسحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقداً. "التجارة" تستدعي هذا النوع من الثلاجات داعية إلى إرجاعه صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-26 أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، استدعاء ثلاجة ومجمّد "green electric" للطراز "TN-2300". ووفق الوزارة جاء ذلك الاستدعاء نظراً لعدم مطابقة المنتج المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. Advertisements ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لسحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقداً. 26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440 12:53 PM قالت: غير مطابق للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة قالت: غير مطابق للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، استدعاء ثلاجة ومجمّد "green electric" للطراز "TN-2300". ووفق الوزارة جاء ذلك الاستدعاء نظراً لعدم مطابقة المنتج المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لسحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقداً. ، "التجارة" تستدعي هذا النوع من الثلاجات داعية إلى إرجاعه ،

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