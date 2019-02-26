، سفارة المملكة في الأردن تدشن التأشيرة الإلكترونية للحج والعمرة ،

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دشنت سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن، اليوم، مشروع التأشيرة الإلكترونية بديلاً عن اللاصق للقادميين من الأردن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة مختصة مكونة من عدة قطاعات في المملكة، في مقر السفارة بالعاصمة الأردنية عمان يوم أمس؛ حيث أعلنت فيه بدء تشغيل مشروع استبدال اللاصق بالتأشيرة الإلكترونية.
واستمع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، الأمير خالد بن فيصل بن تركي، إلى شرح مفصل تطبيقي من اللجنة، عن آلية الإجراءات المتبعة للاستعلام الآلي عبر موقع الإنترنت المخصص لذلك؛ بهدف التأكد من حصول الحاج أو المعتمر على التأشيرة الإلكترونية، في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الحج والعمرة.
وشكر الأمير "خالد"، خلال استقباله في مكتبه، أعضاء اللجنة الذين أوضحوا الآلية الجديدة، التي الخليج 365 أن دشنت في عدد من الدول، وبصدد استكمالها في دول أخرى، بعد انتهاء الترتيبات اللازمه لها.
وأشاد بالإجراءات الجديدة، التي تيسر وتختصر عملية التأشير، وما تقوم به الجهات المعنية بالمملكة من عمل جاد ومتواصل في خدمة الحاج والمعتمر والزائر؛ ليترجم الخطط الطموحة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، لتؤكد أن خدمة الحاج والمعتمر واجب يفخر به أبناء المملكة.
سفارة المملكة في الأردن تدشن التأشيرة الإلكترونية للحج والعمرةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-26
دشنت سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن، اليوم، مشروع التأشيرة الإلكترونية بديلاً عن اللاصق للقادميين من الأردن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة مختصة مكونة من عدة قطاعات في المملكة، في مقر السفارة بالعاصمة الأردنية عمان يوم أمس؛ حيث أعلنت فيه بدء تشغيل مشروع استبدال اللاصق بالتأشيرة الإلكترونية.
واستمع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، الأمير خالد بن فيصل بن تركي، إلى شرح مفصل تطبيقي من اللجنة، عن آلية الإجراءات المتبعة للاستعلام الآلي عبر موقع الإنترنت المخصص لذلك؛ بهدف التأكد من حصول الحاج أو المعتمر على التأشيرة الإلكترونية، في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الحج والعمرة.
وشكر الأمير "خالد"، خلال استقباله في مكتبه، أعضاء اللجنة الذين أوضحوا الآلية الجديدة، التي الخليج 365 أن دشنت في عدد من الدول، وبصدد استكمالها في دول أخرى، بعد انتهاء الترتيبات اللازمه لها.
وأشاد بالإجراءات الجديدة، التي تيسر وتختصر عملية التأشير، وما تقوم به الجهات المعنية بالمملكة من عمل جاد ومتواصل في خدمة الحاج والمعتمر والزائر؛ ليترجم الخطط الطموحة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، لتؤكد أن خدمة الحاج والمعتمر واجب يفخر به أبناء المملكة.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
12:41 PM
خالد بن فيصل بن تركي يستمع من اللجنة لشرح مفصل تطبيقي
دشنت سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن، اليوم، مشروع التأشيرة الإلكترونية بديلاً عن اللاصق للقادميين من الأردن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة مختصة مكونة من عدة قطاعات في المملكة، في مقر السفارة بالعاصمة الأردنية عمان يوم أمس؛ حيث أعلنت فيه بدء تشغيل مشروع استبدال اللاصق بالتأشيرة الإلكترونية.
واستمع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، الأمير خالد بن فيصل بن تركي، إلى شرح مفصل تطبيقي من اللجنة، عن آلية الإجراءات المتبعة للاستعلام الآلي عبر موقع الإنترنت المخصص لذلك؛ بهدف التأكد من حصول الحاج أو المعتمر على التأشيرة الإلكترونية، في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الحج والعمرة.
وشكر الأمير "خالد"، خلال استقباله في مكتبه، أعضاء اللجنة الذين أوضحوا الآلية الجديدة، التي الخليج 365 أن دشنت في عدد من الدول، وبصدد استكمالها في دول أخرى، بعد انتهاء الترتيبات اللازمه لها.
وأشاد بالإجراءات الجديدة، التي تيسر وتختصر عملية التأشير، وما تقوم به الجهات المعنية بالمملكة من عمل جاد ومتواصل في خدمة الحاج والمعتمر والزائر؛ ليترجم الخطط الطموحة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، لتؤكد أن خدمة الحاج والمعتمر واجب يفخر به أبناء المملكة.
، سفارة المملكة في الأردن تدشن التأشيرة الإلكترونية للحج والعمرة ،
المصدر : الخليج 365
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