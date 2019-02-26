، ينبع الصناعية تُواعد مهرجان الزهور حيث المفاجآت المذهلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنظمه "الهيئة الملكية" وينطلق بعد غد برعاية إعلامية من "الخليج 365"

تنطلق، بعد غد الخميس، النسخة الثالثة عشر من مهرجان الزهور والحدائق بينبع الصناعية بتنظيم من الهيئة الملكية بينبع، ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة؛ برعاية إعلامية من صحيفة "الخليج 365".

وأكدت اللجنة المنظمة للمهرجان، اكتمال الاستعدادات الضخمة لانطلاق الحدث المميز والذي أصبح ركيزة أساسية من فعاليات الهيئة الملكية بينبع كل عام ومركز استقطاب جماهيري وإعلامي عربي ودولي؛ حيث بات المهرجان الذي ينتظره مئات الآلاف من عشاق الطبيعة والنباتات والمتعة الوجهة الرئيسية لهم على الإطلاق في الربع الأول من كل عام ميلادي؛ نظراً لما يمثله المهرجان من أهمية ثقافية ودلالة رمزية محلية وإقليمية.

وأصبح المهرجان من العلامات المميزة للمملكة بعد أن تحول إلى كرنفال ثقافي وترفيهي وتوعوي يقصده العديد من المواطنين والجاليات العربية والأجنبية المقيمة بالمملكة بخلاف المهتمين بالزراعة والتشجير والباحثين عن المتعة والفائدة، ولم تغفل اللجنة المنظمة للمهرجان هذا العام الاهتمام بزواره من الأطفال؛ حيث خصصت لهم عشرات الفعاليات المميزة من أنشطة ومسابقات وورش عمل للرسم والمهارات المتقدمة تتناول موضوع الزهور والنباتات والبيئة وتعريف الأطفال مهارات التعامل مع التشجير والزراعة.

وأكد مدير عام التشغيل والصيانة في الهيئة الملكية بينبع رئيس اللجان المنظمة لمهرجان الزهور المهندس صالح الزهراني، أن كل الجهود التي بذلت بعناية، لم تكن وليدة اللحظة بل كانت نتاج تراكم خبرات الشباب السعودي من خلال فِرَق عمل واجتماعات متواصلة بدأت منذ نهاية نسخة 2018 للمهرجان، مضيفاً أن المهرجان يتضمن الكثير من الفعاليات المتنوعة والأقسام المتعددة إلى جانب مشاركات المبدعين في مختلف الفنون ومساحات عديدة للألعاب ومناطق مخصصة لخدمات المشروبات والأطعمة، كما سيتم في المهرجان تنظيم عدد من الفعاليات والمسابقات التي رصدت لها اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز قيمة.

وأشار "الزهراني" إلى أن هناك أركاناً تنفذ لأول مرة هذا العام مثل الحدائق العالمية وهي عبارة عن حدائق نموذجية نُفّذت بتصاميم داخلية عصرية عالية الاحترافية، تتمثل في مدارس عالمية بطريقة تنفيذ تهدف لتعزيز الثقافة الإنسانية والبيئية في مثل هذه النماذج، كما سيكون هناك حديقة الفراولة، وهي إحدى مفاجآت المهرجان لهذا العام؛ حيث سيخوض الزوار تجربة قطف الفراولة بشكل مباشر من الشتلة والاستمتاع بالتعامل المباشر معها، كما سيتميز المسرح المفتوح في المهرجان بالعديد من العروض الترفيهية التي تتلاءم مع جميع أفراد العائلة.

ولفت إلى أن ركن "حدائق المعرفة" من خلال برنامج "بستنة"، تم تطويره هذا العام لتعزيز القيم لدى الزوار من خلال برامج تربوية وترفيهية بأساليب عصرية، فيما تم تعزيز حديقة الطيور لهذا العام بأندر أنواع الطيور النادرة حول العالم، وتم هذا العام مضاعفة عدد وأنواع الطيور، إضافة إلى وجود أنواع من الطيور المائية مثل الفلامينجو والبلاكس.