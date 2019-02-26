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افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي، في بنجلاديش أخيراً مع بدء عام 1440هـ، (87) بئراً في عديدٍ من المناطق التي تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب، ويحتاج إليها كثيرٌ من المواطنين في حياتهم.
وتمّ تنفيذ هذه الآبار في مناطق عديدة كان أهمها (خولنا- تانغيل- راجشاهي- بريشال- فتواخلي- شيتاجونج) وغيرها من المناطق التي تعاني نقص المياه الصحية لسكانها.
ويعد حفر الآبار التي توليها الندوة العالمية اهتماماً بالغاً؛ لكونها من أفضل الأعمال والصدقات وأميز المشروعات التي تحقّق مبدأ التنوّع في الخدمات الخيرية، وتعزيز التراحم والتكافل الذي يحث عليه ديننا الحنيف.
"الندوة العالمية" تفتتح 87 بئراً في بنجلاديشصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-26
افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي، في بنجلاديش أخيراً مع بدء عام 1440هـ، (87) بئراً في عديدٍ من المناطق التي تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب، ويحتاج إليها كثيرٌ من المواطنين في حياتهم.
وتمّ تنفيذ هذه الآبار في مناطق عديدة كان أهمها (خولنا- تانغيل- راجشاهي- بريشال- فتواخلي- شيتاجونج) وغيرها من المناطق التي تعاني نقص المياه الصحية لسكانها.
ويعد حفر الآبار التي توليها الندوة العالمية اهتماماً بالغاً؛ لكونها من أفضل الأعمال والصدقات وأميز المشروعات التي تحقّق مبدأ التنوّع في الخدمات الخيرية، وتعزيز التراحم والتكافل الذي يحث عليه ديننا الحنيف.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
12:25 PM
في مناطق يعاني سكانها نقص المياه الصحية
افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي، في بنجلاديش أخيراً مع بدء عام 1440هـ، (87) بئراً في عديدٍ من المناطق التي تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب، ويحتاج إليها كثيرٌ من المواطنين في حياتهم.
وتمّ تنفيذ هذه الآبار في مناطق عديدة كان أهمها (خولنا- تانغيل- راجشاهي- بريشال- فتواخلي- شيتاجونج) وغيرها من المناطق التي تعاني نقص المياه الصحية لسكانها.
ويعد حفر الآبار التي توليها الندوة العالمية اهتماماً بالغاً؛ لكونها من أفضل الأعمال والصدقات وأميز المشروعات التي تحقّق مبدأ التنوّع في الخدمات الخيرية، وتعزيز التراحم والتكافل الذي يحث عليه ديننا الحنيف.
، "الندوة العالمية" تفتتح 87 بئراً في بنجلاديش ،
المصدر : الخليج 365
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