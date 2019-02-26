، "الندوة العالمية" تفتتح 87 بئراً في بنجلاديش ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مناطق يعاني سكانها نقص المياه الصحية

افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي، في بنجلاديش أخيراً مع بدء عام 1440هـ، (87) بئراً في عديدٍ من المناطق التي تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب، ويحتاج إليها كثيرٌ من المواطنين في حياتهم.

وتمّ تنفيذ هذه الآبار في مناطق عديدة كان أهمها (خولنا- تانغيل- راجشاهي- بريشال- فتواخلي- شيتاجونج) وغيرها من المناطق التي تعاني نقص المياه الصحية لسكانها.

ويعد حفر الآبار التي توليها الندوة العالمية اهتماماً بالغاً؛ لكونها من أفضل الأعمال والصدقات وأميز المشروعات التي تحقّق مبدأ التنوّع في الخدمات الخيرية، وتعزيز التراحم والتكافل الذي يحث عليه ديننا الحنيف.