، تنبيه متقدم لمنطقة عسير .. ثلاثاء ماطر بهذه المدن ،

محمد بن مسعود - الدمام - هطولات مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، على عددٍ من محافظات منطقة عسير، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

وشمل التنبيه "مدينة أبها ومحافظتَي خميس مشيط والنماص ومركز السودة والأجزاء المجاورة لها".

وتوقعت "الهيئة"، أن تكون الأمطار مصحوبة بزخات من البرد، وقد تؤدي إلى جريان السيول في عددٍ من أودية المنطقة.