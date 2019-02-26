، بعد 15 يوماً شارك فيها الكويتيين عيدهم.. "الفهد روح القيادة" يحصد التكريم ،

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يختتم معرض #الفهد_روح_القيادة، محطته الخارجية الأولى بدولة الكويت، بعد أن استمر في عرض سيرة ومواقف وإنجازات الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- خمسة عشر يوماً، وأيضاً العلاقات السعودية الكويتية وترابط الأخوة بين السعودية والكويت، ومن ذلك التمديد لفترة إقامة المعرض والذي كان مقرراً أن ينتهي في 23 فبراير، ومُدد إلى 26 فبراير؛ للمشاركة في العيد الوطني والتحرير.
وقد تم تكريم فريق العمل بحضور نائب السفير السعودي بالكويت الدكتور حسن الأنصاري، ومديرة إدارة المراكز الثقافية بالديوان الأميري الكويتي المهندسة سحر العقاب، والمدير التنفيذي للمعرض خالد السليمان.
كما تم مؤخراً عرض فيديو عن كيف تم بناء معرض #الفهد_روح_القيادة في #الكويت وصناعة المحتوى الخاص بالصور والأفلام والمقتنيات.
بعد 15 يوماً شارك فيها الكويتيين عيدهم.. "الفهد روح القيادة" يحصد التكريمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-26
يختتم معرض #الفهد_روح_القيادة، محطته الخارجية الأولى بدولة الكويت، بعد أن استمر في عرض سيرة ومواقف وإنجازات الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- خمسة عشر يوماً، وأيضاً العلاقات السعودية الكويتية وترابط الأخوة بين السعودية والكويت، ومن ذلك التمديد لفترة إقامة المعرض والذي كان مقرراً أن ينتهي في 23 فبراير، ومُدد إلى 26 فبراير؛ للمشاركة في العيد الوطني والتحرير.
وقد تم تكريم فريق العمل بحضور نائب السفير السعودي بالكويت الدكتور حسن الأنصاري، ومديرة إدارة المراكز الثقافية بالديوان الأميري الكويتي المهندسة سحر العقاب، والمدير التنفيذي للمعرض خالد السليمان.
كما تم مؤخراً عرض فيديو عن كيف تم بناء معرض #الفهد_روح_القيادة في #الكويت وصناعة المحتوى الخاص بالصور والأفلام والمقتنيات.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
12:22 PM
اختتم عرض سيرة ومواقف وإنجازات ملك عظيم وعلاقات الأخوة بين البلدين
يختتم معرض #الفهد_روح_القيادة، محطته الخارجية الأولى بدولة الكويت، بعد أن استمر في عرض سيرة ومواقف وإنجازات الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- خمسة عشر يوماً، وأيضاً العلاقات السعودية الكويتية وترابط الأخوة بين السعودية والكويت، ومن ذلك التمديد لفترة إقامة المعرض والذي كان مقرراً أن ينتهي في 23 فبراير، ومُدد إلى 26 فبراير؛ للمشاركة في العيد الوطني والتحرير.
وقد تم تكريم فريق العمل بحضور نائب السفير السعودي بالكويت الدكتور حسن الأنصاري، ومديرة إدارة المراكز الثقافية بالديوان الأميري الكويتي المهندسة سحر العقاب، والمدير التنفيذي للمعرض خالد السليمان.
كما تم مؤخراً عرض فيديو عن كيف تم بناء معرض #الفهد_روح_القيادة في #الكويت وصناعة المحتوى الخاص بالصور والأفلام والمقتنيات.
، بعد 15 يوماً شارك فيها الكويتيين عيدهم.. "الفهد روح القيادة" يحصد التكريم ،
المصدر : الخليج 365
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