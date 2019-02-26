توقّع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني؛ تعمُّق كتلة دافئة على أجواء القطاع الغربي بصحبة امتداد “منخفض السودان”، ترافقها رياح جنوبية تُزَوِّد أجواء القطاع الغربي ببخار الماء. ونبّه “كراني”، في حسابه على “تويتر”، إلى مرتفع جوي يسيطر على بقية الأجواء مع طقس دافئ حتى على الشمال، وغائم جزئياً على معظم المناطق مع فرصة لخلايا ممطرة ونشاط للرياح، خاصة على الأجزاء الداخلية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والقصيم والأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق كذلك على مرتفعات الباحة، عسير، جازان، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفء يتعمّق بالمملكة.. كراني يتوقّعه وينبّه: خلايا ماطرة وغيوم ورياح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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