تعليم الطائف ينعى طالبا توفي أثناء أدائه صلاة الظهر في مدرسته

نعت إدارة التعليم بمحافظة الطائف طالباً بمدرسة متوسطة تحفيظ القرآن في رنية، توفي أثناء أدائه صلاة الظهر أمس الإثنين داخل المدرسة. وأوضحت إدارة تعليم الطائف، أن الطالب سعيد راشد بديوي بالصف الأول متوسط تعرض للإغماء أثناء تأديته صلاة الظهر داخل المدرسة، وجرى نقله إلى المستشفى بمرافقة أحد الأساتذة، بعد إخطار ولي أمره، إلا أن محاولات أطباء المستشفى لم تفلح في إسعافه فتوفاه الله.

بدوره أوضح مصدر، أن الطالب المتوفى سعيد راشد بديوي كان يعاني مرضا مزمنا في القلب.

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