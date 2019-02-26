لماذا تمنع المواطنة العاقلة البالغة التي ليس لها ولي من الحصول على جواز؟

انتقد داوود الشريان الجوازات بسبب عدم قدرة المواطنة البالغة العاقلة التي ليس لها ولي من اصدار جواز سفر, حيث استشهد داوود بمثال للزوجة التي يقع عليها الطلاق وهي مبتعثة للدراسة, وليس لها القدرة على تجديد جوازها وخلافه, كما قام داوود الشريان بطرح هذا الفيديو على حساب برنامجه في تويتر معلقاً على السؤال : (مافي أحد يبي يجاوب).

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