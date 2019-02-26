شاركت مدينة الرياض الأشقاء الكويتيين احتفالاتهم باليوم الوطني الـ 58 لبلادهم، والذي وافق ذكراه يوم أمس (الإثنين). ونشرت أمانة منطقة الرياض صوراً أظهرت جانباً من الاحتفالات باليوم الوطني الكويتي؛ حيث انتشرت لافتات تحمل العلمين السعودي والكويتي، كما تلون عدد من معالم العاصمة من بينها برج المملكة بعلم دولة الكويت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: هكذا شاركت الرياض في احتفالات اليوم الوطني الكويتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.