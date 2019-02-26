بالصور.. أمير الرياض يفتتح فعاليات «منتدى المشاريع المستقبلية»

افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس الإثنين، فعاليات «منتدى المشاريع المستقبلية»، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين .

وأعرب أمير منطقة الرياض عن فخره واعتزازه بهذا المنتدى الذي يشرف عليه فريق سعودي متكامل، منوهًا بأعمال الهيئة السعودية للمقاولين وعمرها القصير وما استطاعت أن تثبته وتقدمه.



وأشار إلى التفاعل الرائع هذا المساء والذي أعطى صورة واضحة وجلية لوطن طموح يستطيع فعلًا أن يؤكد ويؤسس منهج جديد للعمل وأسلوب جديد من الإنسان السعودي، متمنيًا التوفيق للجميع في مخرجات هذا المنتدى .

يُشار إلى أن منتدى المشاريع المستقبلية تشارك فيه جهات حكومية عدة، وشركات وطنية رائدة، بعرض مشاريعها المستقبلية التي تتجاوز 600 مشروع تُقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 500 مليار ريال وذلك لعرضها أمام المقاولين والمهتمين في قطاع المقاولات.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التواصل والتفاعل المتبادل بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم عملية تطوير قطاع المقاولات، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية؛ ما سيسهم في رفع كفاءة وتنافسية المقاولين لمواكبة المتطلبات الفنية والقدرات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع المستقبلية في المملكة العربية السعودية.

ويتضمن المنتدى على مدى يومين 22 عرضًا تقديميًا من قبل الجهات المشاركة لعرض مشاريعها المستقبلية ، بالإضافة لوجود معرض مصاحب؛ حيث يبدأ اليوم الأول بعرض المشاريع المستقبلية من شركة أرامكو السعودية وشركة سابك، وزارة الإسكان، ووزارة الدفاع ممثلة في الأشغال العسكرية، وزارة الداخلية، وزارة التعليم بالشراكة مع شركة تطوير المباني، ثم تأتي بعد ذلك مشروعات، شركة جبل عمر، وشركة القدية للاستثمار. فيما تختم أحداث اليوم الأول من الفعالية بمشاركة أمانة العاصمة المقدسة لعرض مشاريعها المستقبلية.

فيما تنطلق فعاليات اليوم الثاني من المنتدى بعرض مشاريع الشركة السعودية للخطوط الحديدية، ثم كل من معادن، وشركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة المياه الوطنية، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والجمارك السعودية، ونيوم، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والصندوق السعودي للتنمية، وأمانة المنطقة الشرقية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وتختم فعاليات المنتدى بمشروعات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

