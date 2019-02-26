السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل مدير شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة



سكاكا 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق26 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شركة الاتصالات

ونوه سموه بجهود الشركة المبذولة من أجل تقديم أفضل للمواطنين والمواطنات في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وشدد سموه على مضاعفة الجهود لتقديم مزيداً من الخدمات وخاصة في مجال الإنترنت والعمل على إيصال خدمة الجوال لأكبر شريحة ممكنه في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، مؤكداً دعم سموه الكريم لأعمال الشركة التوسعية لما فيصه مصلحة المنطقة وأبنائها.

من جانبه أعرب المهندس الرويلي عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الجوف على إتاحة الفرصة للقاء به والاستماع إلى توجيهاته الكريمة.

//انتهى//

12:30ت م

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سكاكا 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق26 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شركة الاتصالات السعودية في المنطقة المهندس محمد بن كامل الرويلي.ونوه سموه بجهود الشركة المبذولة من أجل تقديم أفضل للمواطنين والمواطنات في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وشدد سموه على مضاعفة الجهود لتقديم مزيداً من الخدمات وخاصة في مجال الإنترنت والعمل على إيصال خدمة الجوال لأكبر شريحة ممكنه في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، مؤكداً دعم سموه الكريم لأعمال الشركة التوسعية لما فيصه مصلحة المنطقة وأبنائها.من جانبه أعرب المهندس الرويلي عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الجوف على إتاحة الفرصة للقاء به والاستماع إلى توجيهاته الكريمة.//انتهى//12:30ت م0059

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