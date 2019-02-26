السعودية اليوم / الغامدي يطلع على المشروعات و البرامج الدعوية بتعاوني أبها



أبها 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، أمس، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد و توعية الجاليات بأبها.

واطلع الغامدي خلال الزيارة على برامج المكتب، وأبرز مشروعاته ومنها برنامج الدعوة الإلكترونية (مدا) الذي يخاطب أكثر من 209 دول وجزر في العالم بأكثر من 37 لغة لنشر رسالة الإسلام المعتدلة،مؤكداً أهمية توظيف التقنية في عمل المكاتب التعاونية وأثرها في الدعوة إلى الله .

// انتهى //

12:29ت م

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أبها 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واستفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، أمس، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد و توعية الجاليات بأبها.واطلع الغامدي خلال الزيارة على برامج المكتب، وأبرز مشروعاته ومنها برنامج الدعوة الإلكترونية (مدا) الذي يخاطب أكثر من 209 دول وجزر في العالم بأكثر من 37 لغة لنشر رسالة الإسلام المعتدلة،مؤكداً أهمية توظيف التقنية في عمل المكاتب التعاونية وأثرها في الدعوة إلى الله .// انتهى //12:29ت م0057

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