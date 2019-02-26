السعودية اليوم / إطلاق مبادرة نوعية لتقليص قوائم الانتظار بمستشفى عسير المركزي

أبها 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واستنفذ صحة عسير مبادرة نوعية لتقليص معدلات الانتظار في العيادات الخارجية في مستشفى عسير المركزي، بهدف تقديم الخدمة لمراجعي ومراجعات العيادات الخارجية في أسرع وقت ممكن؛ وبما يتماشى مع المعايير المعتمدة للانتظار، حيث تستهدف المبادرة تطوير آلية سير العمل المتبعة في العيادات، مع إضافة عيادات مسائية من الساعة 4 - 11 مساءً طيلة أيام الدوم الرسمي للتسهيل على المستفيدين .وأوضحت "صحة عسير" أنه تم إلغاء الاستقبال الرئيس للعيادات الخارجية، وتفعيل الاستقبال داخل كل جناح من أجنحة العيادات الخارجية، والبالغ عددها 21 جناحاً ، وذلك عبر إعادة ترتيب العيادات ووضع كل تخصص في جناح مستقل، كجناح لعيادات " أمراض القلب " وجناح لعيادات " الغدد الصماء " وغيرها .وأبانت أنه تم إضافة 11 عيادة للاستشاريين، وفتح عيادات للإخصائيين وبإجمالي عدد 36 عيادة، شملت استحداث 4 عيادات عظام إضافية، وعيادة فرز جلدية، إلى جانب إضافة عيادة استشاري في ذات التخصص، وعيادتان استشاريتان للروماتيزم، و 3 عيادات استشارية جديدة للغدد الصماء، وعيادتان للأخصائييّن، وعيادتان استشاريتان للكلى، و 5 عيادات للمخ والأعصاب والباطنة، إضافة إلى عيادتين للجهاز الهضمي، وكذلك استحداث وعيادات فرز يومية للمخ والأعصاب، عيادات فرز للأنف والأذن والحنجرة، وعيادات فرز للمسالك البولية حيث أثمرت هذه المبادرة ولله الحمد عن تحقيق نتائج إيجابية خلال هذا الشهر.// انتهى //12:29ت م0056