السعودية اليوم / مجلس جامعة بيشة يعقد اجتماعه السادس



أبها 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق26 فبراير 2019 م واس

عقد مجلس جامعة بيشة اجتماعه السادس أمس, برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي وبحضور الأمين العام للجنة المؤقتة المكلفة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح ووكلاء الجامعة.

وأصدر المجلس خلال الاجتماع عددا من القرارات منها تحوير قسم نظم المعلومات الإدارية إلى قسم القانون بكلية الأعمال، وتمديد مدة التعاقد لعدد من أعضاء هيئة التدريس، وإنهاء بعثة بعض المبتعثين، وإقرار الفصل الصيفي للطلاب والطالبات المتعثرين في السنة الأولى والمتوقع تخرجهم العام الجامعي 1439-1440هــ .

كما وافق المجلس على انتقال بعض أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى جامعة بيشة، ودرس المجتمعون بعض حالات الطلاب التي استدعى النظر فيها وأصدر حيالها القرارات اللازمة.

// انتهى //

12:26ت م

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أبها 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق26 فبراير 2019 م واسعقد مجلس جامعة بيشة اجتماعه السادس أمس, برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي وبحضور الأمين العام للجنة المؤقتة المكلفة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح ووكلاء الجامعة.وأصدر المجلس خلال الاجتماع عددا من القرارات منها تحوير قسم نظم المعلومات الإدارية إلى قسم القانون بكلية الأعمال، وتمديد مدة التعاقد لعدد من أعضاء هيئة التدريس، وإنهاء بعثة بعض المبتعثين، وإقرار الفصل الصيفي للطلاب والطالبات المتعثرين في السنة الأولى والمتوقع تخرجهم العام الجامعي 1439-1440هــ .كما وافق المجلس على انتقال بعض أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى جامعة بيشة، ودرس المجتمعون بعض حالات الطلاب التي استدعى النظر فيها وأصدر حيالها القرارات اللازمة.// انتهى //12:26ت م0052

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