السعودية اليوم / قتلى وجرحى بين عناصر طالبان في غارات جوية واشتباكات شمال أفغانستان



كابول 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم، مقتل وإصابة عدد من مسلحي طالبان، خلال غارات جوية واشتباكات جرت شمال البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية الأفغانية، عن بيان صادر عن "فيلق شاهين 209" التابع للجيش القول: "إن اثنين على الأقل من عناصر طالبان قتلا، وإصيب اثنين آخرين، في اشتباك مع القوات المسلحة في منطقة ألمار بإقليم فارياب".

وأضاف البيان، أن قوات الأمن عثرت أيضًا على عبوتين ناسفتين ودمرتهما أثناء عملية جرت، بمنطقة كوتال شيريناك في ألمار. كما قتل واحد على الأقل من مسلحي طالبان، بالإضافة إلى تدمير اثنين من مواقعهم القتالية، أثناء غارة جوية جرت أمس، في محيط منطقة سانتشارك بإقليم سار إي بول، بحسب ما ذكره الجيش الأفغاني.

وأضاف البيان أن غارات جوية مماثلة نُفذت أيضًا في منطقة شيمتال بإقليم بلخ، مما أسفر عن مقتل ستة من عناصر طالبان وإصابة اثنين آخرين.

// انتهى //

12:25ت م

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كابول 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأعلن الجيش الأفغاني، اليوم، مقتل وإصابة عدد من مسلحي طالبان، خلال غارات جوية واشتباكات جرت شمال البلاد.ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية الأفغانية، عن بيان صادر عن "فيلق شاهين 209" التابع للجيش القول: "إن اثنين على الأقل من عناصر طالبان قتلا، وإصيب اثنين آخرين، في اشتباك مع القوات المسلحة في منطقة ألمار بإقليم فارياب".وأضاف البيان، أن قوات الأمن عثرت أيضًا على عبوتين ناسفتين ودمرتهما أثناء عملية جرت، بمنطقة كوتال شيريناك في ألمار. كما قتل واحد على الأقل من مسلحي طالبان، بالإضافة إلى تدمير اثنين من مواقعهم القتالية، أثناء غارة جوية جرت أمس، في محيط منطقة سانتشارك بإقليم سار إي بول، بحسب ما ذكره الجيش الأفغاني.وأضاف البيان أن غارات جوية مماثلة نُفذت أيضًا في منطقة شيمتال بإقليم بلخ، مما أسفر عن مقتل ستة من عناصر طالبان وإصابة اثنين آخرين.// انتهى //12:25ت م0050

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