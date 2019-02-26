السعودية اليوم / " 120 " عاملًا و " 186 " حاوية لنظافة صحراء المهرجان



الصياهد 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

تشارك الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة الرياض مع إدارة نادي الإبل في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة، لتنفيذ خطة تشغيلية لنظافة أرض المهرجان بكافة أقسامه وأركانه المنتشرة في الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض.

وجندت الإدارة العامة للنظافة أكثر من 120 عامل نظافة ينتشرون في صحراء الصياهد وبالقرب من أماكن الفعاليات والمنافسات والمخيمات والأسواق لتنفيذ خطط النظافة العامة على مدار الساعة .

ووفرت أمانة منطقة الرياض كذلك أكثر من 186 حاوية نظافة بمختلف أحجامها و 30 معدة آلية ما بين معدات كانسة ومعدات ضاغطة ومركبات سحب حاويات .

وتنقل مركبات النظافة والحاويات بشكل يومي مايقارب من 17 إلى 19 طنًا من المخلفات لتوفير بيئة نظيفة في أرض المهرجان وسط متابعة وتقارير يومية حول سير العمل في الميدان .

وتساهم أمانة منطقة الرياض بعدة خدمات داخل أرض المهرجان بالإضافة إلى نظافة المكان، مثل إزالة التشوهات البصرية في المخيمات والأسواق والتعاون مع إدارة نادي الإبل في إزالة المخيمات المخالفة، وسط انتشار الخدمات التي تقدمها الأمانة على مدار 24 ساعة طوال أيام المهرجان. // انتهى //

12:24ت م

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الصياهد 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واستشارك الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة الرياض مع إدارة نادي الإبل في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة، لتنفيذ خطة تشغيلية لنظافة أرض المهرجان بكافة أقسامه وأركانه المنتشرة في الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض.وجندت الإدارة العامة للنظافة أكثر من 120 عامل نظافة ينتشرون في صحراء الصياهد وبالقرب من أماكن الفعاليات والمنافسات والمخيمات والأسواق لتنفيذ خطط النظافة العامة على مدار الساعة .ووفرت أمانة منطقة الرياض كذلك أكثر من 186 حاوية نظافة بمختلف أحجامها و 30 معدة آلية ما بين معدات كانسة ومعدات ضاغطة ومركبات سحب حاويات .وتنقل مركبات النظافة والحاويات بشكل يومي مايقارب من 17 إلى 19 طنًا من المخلفات لتوفير بيئة نظيفة في أرض المهرجان وسط متابعة وتقارير يومية حول سير العمل في الميدان .وتساهم أمانة منطقة الرياض بعدة خدمات داخل أرض المهرجان بالإضافة إلى نظافة المكان، مثل إزالة التشوهات البصرية في المخيمات والأسواق والتعاون مع إدارة نادي الإبل في إزالة المخيمات المخالفة، وسط انتشار الخدمات التي تقدمها الأمانة على مدار 24 ساعة طوال أيام المهرجان. // انتهى //12:24ت م0049

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