سياسي / اهتمامات الصحف الجزائرية

الجزائر 21 جمادى الاخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الضوء على تحذيرات رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، أمام نواب الشعب، من تحول المظاهرات السلمية إلى انزلاقات تؤثر على أمن البلاد واستقرارها، ودعوته المعارضين لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم بولاية خامسة، للاحتكام الى صناديق الاقتراع وتفادي التصعيد.وفي شأن محلي آخر، تحدثت عن مباحثات نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد ڤايد صالح، أمس، ووزيرة الدفاع الايطالية، إليزابيتا ترينتا، حول سبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي.دوليًا.. لفتت صحف الثلاثاء ، إلى تأكيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، أن حل الأزمة الراهنة في ليبيا، يكمن في اجراء انتخابات يقول فيها الشعب الليبي كلمته، على أن يسبق ذلك عقد مؤتمر وطني جامع ووضع دستور جديد.وتطرقت إلى استعداد فيتنام، استضافة القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعميا كوري الشمالي كيم جونغ أون- وسط توقعات بأن تأتي القمة بقرار تاريخي.وأنبأت صحف الجزائر، عن إعادة انتخاب ماكي سال، رئيسًا للسنغال، مشيرة إلى إعلان رئيس الوزراء محمد ديون، أمس نتائج أولية تفيد بحصول سال على 57% من الأصوات بالجولة الأولى.// انتهى //12:11ت م0045