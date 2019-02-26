شكرا لقرائتكم تنبيه بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتي حبونا وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.



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