الإدارة العامة للتربية الخاصة تعقد لقاء المشكلات التي تواجه البرنامج التربوي التأهيلي للتربية الفكرية بعد المرحلة المتوسطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عقدت الإدارة العامة للتربية الخاصة ممثلةً بإدارة العوق العقلي لقاء تربوي عن المشكلات التي تواجه البرنامج التربوي التأهيلي للتربية الفكرية بعد المرحلة المتوسطة لمعلمات ومشرفات التربية الفكرية بالمملكة – عبر برنامج لقاء -.

ويهدف البرنامج إلى التعرف على المشكلات من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين في المحتوى وطرق التدريس والتقنيات التعليمية والتقويم.

وقدم اللقاء مدير إدارة التربية الفكرية سابقا وقائد معهد التربية الفكرية شرق الرياض حاليا ا. عمر بن حمد السبيعي.

واستعرض السبيعي دراسة هدفت إلى التعرف على المشكلات التدريسية التي تواجه معلمي فصول التربية الفكرية من وجهة نظرهم المتعلقة ببناء الخطة الفردية، وطرق التدريس، والوسائل والتقنيات التعليمية، والتقويم، وخصائص الطلاب.

واظهرت نتائج الدراسة أن المشكلات المتعقلة بالأهداف هي ضعف ارتباط الأهداف بحاجات التلاميذ وضعف مراعاتها للفروق الفردية بينهم.

اما المشكلات المتعلقة بالمحتوى فتمثلت في ضرورة وجود كتاب معلم (دليل معلم).

كما أشارت الدراسة إلى المشكلات المتعلقة بالتقنيات ومنها ندرة توفر التقنيات التعليمية الكافية في معاهد وبرامج التربية الفكرية، أما المشكلات المتعلقة بالتقويم فمنها ندرة وجود طريقة ثابته لتقويم التلاميذ، وأن التقويم يهتم بالجانب التشخيصي ويهمل الجانب العلاجي.