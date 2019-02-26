جامعة الملك سعود تشارك في يوم المهنة بجامعة الأميرة نورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض شاركت جامعة الملك سعود ضمن فعاليات "يوم المهنة" الذي أطلقته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس ويستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز المؤتمرات. واشارت مديرة إدارة الشؤون الأكاديمية والطلابية في عمادة أقسام العلوم والدراسات الطبية هدى الرشيد، أن مشاركة الجامعة متمثلة بالمدينة الجامعية للطالبات تأتي تعزيزاً للمشاركة المجتمعية وتفعيلاً للدور التعاوني مع الجامعات السعودية . وأسهمت مختلف عمادات الجامعة من خلال هذه المشاركة بعرض الخدمات التي توفرها لطلابها وطالباتها، كان أبرزها "برنامج كوادر" الذي يقدم مجموعة من الدورات للمقبلين على سوق العمل، حيث تم طرح عدد من هذه الدورات لزوّار جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للاشتراك .



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