مركز الدعوة والإرشاد بالدمام يقيم ندوة مسؤولية الأسرة في تحقيق أمن المجتمع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بالدمام، غداً ندوة بعنوان "مسؤولية الأسرة في تحقيق أمن المجتمع"، يشارك فيها سعد بن شايم العنزي، و محمد بن حمود العتيبي، بجامع فاطمة الزهراء بالدمام بعد صلاة العشاء.
وتأتي الندوة ضمن فعاليات برنامج الأمن الفكري الذي أطلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جميع مناطق المملكة، بتوجيهات من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
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