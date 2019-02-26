مقدمة في الأمن السيبراني محاضرة بالكلية التقنية بصامطة غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ صامطة تنظم الكلية التقنية بمحافظة صامطة غدًا، محاضرة تقنية بعنوان " مقدمة في الأمن السيبراني"، يلقيها علي النجمي ، وذلك بقاعة الاحتفالات بالكلية. وتعقد الكلية في اليوم نفسه، دورة تدريبية تطويرية نسائية بعنوان " اصنعي مشروعك " تقدمها المدربة منى بنت سالم الفيفي. وتأتي المحاضرة والدورة التدريبية ضمن فعاليات " ملتقى صامطة التقني"، الذي تنفذه الكلية حاليًا.



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