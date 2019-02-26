47 محافظة تشهد دوري المدارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يتواصل في 47 محافظة ومدينة بالمملكة، دوري المدارس لكرة القدم الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم.

ويشارك في الدوري 118,000 طالب من مختلف المناطق لطلاب الثانوية والمتوسطة والابتدائية، بمشاركة مدارس التعليم الخاص والأجنبي، حيث يتضمن الدوري مرحلتين، بدأت الأولى الحالية بالتصفيات الأولية، تليها مرحلة تصفيات دور الـ 16 (بطولة النخبة).

وتشهد التصفيات الأولية مشاركة 5441 فريقا لكل فئة عمرية موزعة على 1000 مجموعة، بحيث يتوج بطل لكل فئة عن كل منطقة، بينما خصصت المرحلة الثانية (بطولة النخبة) للفئتين العمريتين أقل من 15 سنة وأقل من 18 سنة، وذلك بمجموع 1000 فريق لكل فئة موزعة على 250 مجموعة، تتنافس في 1500 مباراة عن كل فئة حتى الوصول إلى بطل المنطقة، بحيث تتواجه في دور الـ 16.

ويدير المباريات 900 حكم معتمدين من الاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما تتابع الدوري لجنة فنية عبر تقنية فيديو خاصة لمراقبة أداء اللاعبين ورصد الموهوبين منهم.