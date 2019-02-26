اكتشاف جديد يقلل من نسبة الدهون في الجسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اكتشف باحثون من منطقة بلنسية الواقعة شرق إسبانيا من خلال دراسة حديثة صبغة تدعى (كاروتينويد) الموجودة في برتقال اليوسفي وبعض الفواكه الأخرى بحسب ما ذكر موقع Fresh Plaza.

وأجريت هذه الدراسة في جامعة فالنسيا، حيث تساعد الصبغة المكتشفة على تقليل الدهون في الجسم بنسبة 30%.

ومع ذلك يؤكد الباحثون الذين شاركوا في الدراسة أن هذا التأثير المفيد هو وقائي ويجب ألا يفهم على أنه علاج للسمنة أو كبديل للأدوية، مبينين أنه ستجرى اختبارات على القوارض والبشر، مما سيفتح الباب أمام تطور محتمل في صناعة الأغذية الزراعية.