مزاد يعرض لوحة رسمها هتلر لابنة أخته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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من المحتمل أن تجلب لوحة هتلر البورترية العارية لابنة أخته (جيلي راوبل) مئات الآلاف من الدولارات في مزاد علني.

وذكرت صحيفة «فوكس نيوز» أن هذا العمل سيعرض للبيع في «أوكيتيونهاوس ويدلر» في نورمبرج ، وهي واحدة من 31 لوحة ورسومات منسوبة إلى هتلر.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها دار المزاد أعمال هتلر على الساحة، حيث إنه في عام 2014 باعت دار المزاد لوحة مائية موقعة باسم هتلر مع خطاب وقعه ألبرت بورمان الشقيق الأصغر للسكرتير الشخصي لهتلر مارتن بورمان مقابل 161000 دولار.