ورشة عن الرسم المائي بجامعة نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ نجران تنظم جامعة نجران ممثلة بعمادة شؤون الطلاب شطر الطالبات اليوم ورشة عمل بعنوان «الرسم المائي»، وذلك بمبنى كلية اللغات والترجمة. وتهدف ورشة العمل إلى تعريف المتدربات على خامات وتكنيكات الألوان المائية، وتنفيذها على الطبيعة الصامتة، وكيفية دمج الألوان، وإصلاح العيوب وتجنبها، ورسم المناظر الطبيعية باستخدام الألوان المائية.



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