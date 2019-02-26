، "الجوية" بطلاً للكاراتيه بدورة ألعاب القوات المسلحة يليه "البرية" و"الحرس الملكي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت يوم أمس، بطولة الكاراتيه ضمن دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة التي يستضيفها معهد الدفاع الجوي في جدة.

وحقق منتخب "الجوية" المركز الأول وكأس البطولة والميداليات الذهبية؛ بينما جاء في المركز الثاني منتخب القوات البرية، والمركز الثالث "الحرس الملكي".

وتوج قائد مجموعة الحرس الملكي بالغربية اللواء عبدالله بن بكر المزيني، الفِرَق الفائزة بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص ورئيس لجنة الحكام السعودية، رئيس لجنة حكام غرب آسيا للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري.

من جانبه، قال اللواء المزيني: تشرفت اليوم برعاية ختام بطولة الكاراتيه لدورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة، وأهنيء معهد قوات الدفاع الجوي بالغربية على التنظيم الرائع للبطولة، كما لا يفوتني أن أتقدم بالتهنئة للفِرَق الفائزة بالمراكز المتقدمة نتيجة لثمار الاستراتيجية التدريبية لرفع كفاءة المنتخبات العسكرية لمواكبة ومنافسة المنتخبات العسكرية العربية والدولية.

وختم اللواء "المزيني" حديثه بتقديم الشكر الجزيل لعموم القطاعات العسكرية المشاركة بالدورة، على ما بذلوه من جهود مخلصة ومشرفة لقطاعاتهم.

وتختتم اليوم بطولة اختراق الضاحية بمشاركة جميع المنتخبات، كما تتواصل منافسات "كرة القدم صالة"، بثلاث مباريات تجمع منتخب الخدمات الطبية مع منتخب الدفاع الجوي، ومنتخب القوات الجوية مع الصواريخ الاستراتيجية، ومنتخب الحرس الملكي مع منتخب البحرية.