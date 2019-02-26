، حبل الكذب قصير.. الشماتة التي فشل فيها "الحمدين".. 3 نسخ سامة وأكثر! ،

محمد بن مسعود - الدمام - مرافعة مثيرة للشفقة وبيانات الإمارات تدحض.. أباطيل واستهداف للمعارضين

بطرق عدة يحاول تنظيم "الحمدين" بث سمومه تجاه بلدان الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، والإيقاع بالدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية، وعندما يفشل يلجأ إلى سلاح الشماتة.. وفي هذا السياق حاولت وزارة الخارجية القطرية، نشر إشاعات وإظهار شماتة على المملكة، وإظهارها بأنها لا تكافح الإرهاب؛ برغم الجهود الضخمة التي تبذلها المملكة في تقديم المساعدات حول العالم؛ إلا أن المحاولة القطرية فشلت أيضاً.

وأكد تقرير صادر مؤخراً لقناة "مباشر قطر" التابعة للمعارضة القطرية، أن المنظمات الدولية؛ وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة؛ صنفت المملكة العربية السعودية على أنها الأولى عالمياً في تقديم المساعدات الإنسانية، وعلى الرغم من ذلك اتخذ مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، أسلوب الشماتة في السعودية والعمل على تجاهل الدور الإنساني الكبير الذي تلعبه المملكة بشهادة المنظمات الدولية.

استهداف معارضيها

وأوضح موقع "قطريليكس"، أن الجزيرة استهدفت المعارضين للإرهاب القطري بمختلف الدول في العالم تارة بالتشويه، وتارة أخرى بالسخرية؛ محاولةً النيل منهم، متبعة في سبيلها إلى ذلك استخدام الدعاية العدوانية التي اعتاد المنبر الشيطاني على استخدامها، وتلك الدعاية التي تستخدمها الجزيرة تمثل الخطر الحقيقي والأكبر على الشعوب المختلفة.

سموم بـ3 نسخ

ووفق تقرير نشرته "اليوم السابع" المصرية اليوم؛ فقد كثفت قناة الجزيرة القطرية من نشر سمومها بين شعوب العالم، بإطلاق ثلاث نسخ مختلفة منها، وهي القناة الناطقة باللغة العربية التي تسعى من خلالها لشحن شعوب المنطقة ضد قادتها لنشر الفوضى والخراب؛ بينما أطلق القناة الناطقة باللغة الإنجليزية لتحاول تبنّي الاتجاه الليبرالي لتكون أكثر إقناعاً أثناء مهاجمتها وتشويهها لزعماء العرب، وأنشأت حديثاً منصة AJ+ لمحاولة إخفاء إدارة جماعة الإخوان الإرهابية للشبكة القطرية والعمل على جذب الشباب في المجتمعات الغربية.

أكاذيب مستمرة

ومن جهة أخرى، اعتادت قطر الغدر تجاه الأشقاء العرب ومحاولات الاستفزاز غير المبرر للدول العربية الشقيقة، والأمثلة كثيرة، فردًّا على موقف الدول العربية الأربع "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، قامت الدوحة بمقاضاة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية؛ مدعية سوء معاملة الإمارات للمواطنين القطريين، وهو ما نفته الإمارات؛ مؤكدة أنها مجرد ادعاءات بدون دليل أو مستندات.

كما الخليج 365 أن تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمذكرة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري تؤكد التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وترفض أي شكل من أشكال التمييز العنصري.

وترد المذكرة التي قدمتها دولة الإمارات على المزاعم والمعلومات غير الصحيحة التي قدمتها قطر في مذكرتها إلى اللجنة بتاريخ 8 مارس 2018، وادعاءها بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد انتهكت الاتفاقية بالأمر بترحيل جماعي للمواطنين القطريين من دولة الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو 2017.

بيانات رسمية تدحض

وأشارت المذكرة التي قدمتها دولة الإمارات إلى بيان وزارة الخارجية الصادر في 5 يوليو 2018، والذي يدحض المزاعم القطرية، كما تتضمن المذكرة بيانات رسمية تثبت استمرار تواجد آلاف المواطنين القطريين في دولة الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر، كما تم السماح للآلاف من المواطنين القطريين بدخول الدولة منذ ذلك الحين، ويستمر المواطنون القطريون داخل دولة الإمارات بالتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المقيمون والزوار الآخرون.

وأكدت مذكرة دولة الإمارات التزامها بمنظومة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وعملها بشكل وثيق مع اللجنة المعنية.

مرافعة مثيرة للشفقة

وكان الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، قد علق على دعوى قطر التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية، قائلاً: إن "المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية بكائية مثيرة للشفقة في مظلوميتها وفي استجدائها للتعاطف، موقف ضعيف لم تستطع الدوحة دعمه بالأدلة والأرقام، فعلاً حبل الكذب قصير".

الكذب حبله قصير

وأكد أن محكمة العدل الدولية، اطلعت على أرقام موثقة لطلاب يكملون دراستهم، ومواطنون يتعالجون، ورخص تجارية تجدد وأخرى جديدة تسجل، وتحويلات بنكية بمئات الملايين، الكذب حبله قصير والتزييف في المحاكم الدولية سَبَق لقطر أن مارسته وكان حبله قصيراً.

كما شنت الإعلامية الإماراتية، مريم الكعبي، هجوماً عنيفاً على النظام القطري والإخوان؛ قائلة في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على "تويتر": إن منهجية الإخوان البحث عن الاستعطاف في جوارير المحافل الدولية، والغرابة هو ما تفعله قطر اليوم وهي تجول في أروقة البرلمان الأوروبي بحثاً عن الدعم والاستعطاف بتمثيل دور الضحية.