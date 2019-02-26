، تركي الفيصل: لديّ حساب سرّي في "تويتر" خوفاً من المتطفلين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال خلال #منتدى_مسك_للإعلام: أحب ملمس الصحف ورائحة الحبر

كشف الأمير تركي الفيصل؛ أن لديه حساباً في "تويتر" لمعرفة ما يجري، لكنه غير معروف خوفاً من المتطفلين - على حد وصفه.

وقال خلال الجلسة الأولى لـ #منتدى_مسك_للإعلام": "أطّلع على هذا الحساب في (تويتر) صباحاً وقبل النوم".

وحول الصحف الورقية، قال "مازلت أحب ملمس الصحف والورق ورائحة الحبر".

وانطلق صباح اليوم في الرياض #منتدى_مسك_للإعلام بجلسة للأمير تركي الفيصل؛ وحديث عن توظيف الإعلام للتصدّي للفوضى وتعزيز الاستقرار.

وخلال المنتدى الذي ينظّمه مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، يبحث مشاركون عوامل صناعة الرأي العام، وإبراز واقع انتقال حال الإعلام من الطريقة التقليدية إلى السريعة، المتمثلة في انتشار المعلومة بشكل أسرع مما هو عليه من ذي قبل.

ويشارك في منتدى مسك للإعلام 47 متحدثاً من 13 دولة، من بينهم: الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وعلي الرمحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية.

كما من المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركات دولية من شيف فيكرام كامكا نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة صن، والخبير الإستراتيجي في مجال الابتكار أندرسون سورمان نيلسون، والناشط الإعلامي عبر الإنترنت زاك كينج، إضافة إلى متحدثين آخرين.