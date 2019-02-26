، بعد استقاله لم تقبل رسمياً.. "ظريف": هذا هو "السم القاتل" لإيران ،

- 1/2
- 2/2
اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن "الصراع الداخلي والتشرذم، هو السم القاتل لإيران"؛ مشيراً إلى أن "الصراعات الحزبية هي السم القاتل لسياسة إيران الخارجية".
وقال "ظريف"، في مقابلة نشرتها صحيفة الجمهورية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، نقلتها "رويترز"، بعد يوم من إعلانه الاستقالة: إن "الصراع بين الأحزاب والفصائل في إيران له تأثير "السم القاتل" على السياسة الخارجية".
وتشير تصريحات "ظريف" إلى أنه ربما استقال بسبب ضغوط من عناصر محافظة، عارضت دوره في التفاوض على الاتفاق النووي التاريخي مع القوى الكبرى 2015.
وأضاف في المقابلة: "يتعين علينا أولاً أن نبعد سياستنا الخارجية عن قضية صراع الأحزاب والفصائل.. السم القاتل بالنسبة للسياسة الخارجية، هو أن تصبح قضية صراع أحزاب وفصائل".
ولم يقبل الرئيس حسن روحاني رسمياً، الاستقالة التي أعلنها "ظريف" على إنستغرام أمس الاثنين.
بعد استقاله لم تقبل رسمياً.. "ظريف": هذا هو "السم القاتل" لإيرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-26
اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن "الصراع الداخلي والتشرذم، هو السم القاتل لإيران"؛ مشيراً إلى أن "الصراعات الحزبية هي السم القاتل لسياسة إيران الخارجية".
وقال "ظريف"، في مقابلة نشرتها صحيفة الجمهورية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، نقلتها "رويترز"، بعد يوم من إعلانه الاستقالة: إن "الصراع بين الأحزاب والفصائل في إيران له تأثير "السم القاتل" على السياسة الخارجية".
وتشير تصريحات "ظريف" إلى أنه ربما استقال بسبب ضغوط من عناصر محافظة، عارضت دوره في التفاوض على الاتفاق النووي التاريخي مع القوى الكبرى 2015.
وأضاف في المقابلة: "يتعين علينا أولاً أن نبعد سياستنا الخارجية عن قضية صراع الأحزاب والفصائل.. السم القاتل بالنسبة للسياسة الخارجية، هو أن تصبح قضية صراع أحزاب وفصائل".
ولم يقبل الرئيس حسن روحاني رسمياً، الاستقالة التي أعلنها "ظريف" على إنستغرام أمس الاثنين.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
10:22 AM
أومأت كلماته إلى ضغوط عارضت دوره في تفاوض"الاتفاق النووي"
اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن "الصراع الداخلي والتشرذم، هو السم القاتل لإيران"؛ مشيراً إلى أن "الصراعات الحزبية هي السم القاتل لسياسة إيران الخارجية".
وقال "ظريف"، في مقابلة نشرتها صحيفة الجمهورية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، نقلتها "رويترز"، بعد يوم من إعلانه الاستقالة: إن "الصراع بين الأحزاب والفصائل في إيران له تأثير "السم القاتل" على السياسة الخارجية".
وتشير تصريحات "ظريف" إلى أنه ربما استقال بسبب ضغوط من عناصر محافظة، عارضت دوره في التفاوض على الاتفاق النووي التاريخي مع القوى الكبرى 2015.
وأضاف في المقابلة: "يتعين علينا أولاً أن نبعد سياستنا الخارجية عن قضية صراع الأحزاب والفصائل.. السم القاتل بالنسبة للسياسة الخارجية، هو أن تصبح قضية صراع أحزاب وفصائل".
ولم يقبل الرئيس حسن روحاني رسمياً، الاستقالة التي أعلنها "ظريف" على إنستغرام أمس الاثنين.
، بعد استقاله لم تقبل رسمياً.. "ظريف": هذا هو "السم القاتل" لإيران ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استقاله لم تقبل رسمياً.. "ظريف": هذا هو "السم القاتل" لإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.