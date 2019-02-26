وقعت وزارة الصحة وبرنامج “سكني”، اتفاقية يقدم البرنامج من خلالها خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة الصحة، تشمل المستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية. جاء ذلك بحضور وزير الصحة توفيق الربيعة ووزير الإسكان ماجد الحقيل؛ حيث دشن الوزيران المعرض الخاص بخدمة منسوبي الوزارة والذي يستمر 4 أيام.

وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج ووزارة الصحة لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة تشمل خصمًا خاصًا على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال.

كما تقدم الاتفاقية دعمًا كاملًا للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال وكذلك على الرسوم الإدارية، لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال.

وبموجب الاتفاقية، يقدم “سكني” خدمة المستشار العقاري في فروع وزارة الصحة، وإتاحة التمويل العقاري المدعوم للمتقدمين بشكل جماعي من منسوبي الوزارة لبناء وحدات سكنية مشتركة يتملكونها بصكوك مستقلة، وهي الأولى من نوعها بين وزارة الصحة وبرنامج “سكني”.

كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة لمنسوبي الصحة.. الوزارة تتفق مع سكني لتقديم خدمات إسكانية.. وهذه الشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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