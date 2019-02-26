الجوازات: هؤلاء النساء من يحق لهن السفر بدون محرم واستخراج جواز سفر- فيديو

وجَّه الإعلامي داود الشريان، في حلقة أمس الاثنين، سؤالًا ناريًا إلى مسؤول في الجوازات، يتعلق بعدم قدرة المواطنة البالغة العاقلة التي ليس لها ولي من الحصول على جواز سفر، فيما كان الرد مفاجئ.

وقال المسؤول خلال استضافته في “برنامج داود الشريان”: “ما ننظر لمشكلة واحدة ونعالجها، نحن أمامنا مليون وثيقة سلمت، 13 ألف عملية تتم في اليوم، عمليات تتم في الحدود”.

وأضاف: “نحنا حاطين جدول زمني موزع فيها العمليات، من ضمنها الخدمة اللي تفضلت فيها؛ والخدمة الأولى أنك باستطاعك بعد ما تحصل على الولاية بحضورك للجوازات لمرة واحدة فقط ينزلون جميع الناس اللي أنت ولي عنها”.

وتابع: “بغض النظر وش علاقتك فيهم، حتى لو كانت قريبة لك، وبالتالي تنزل مع بيانات عائلتك وتستطيع تنفيذ جميع الخدمات الخاصة فيها، دائمًا نحول الأنظمة اللي في النظام الفعلي إلى أبشر ونسهل على المستفيد أخذها بأي إجراء”.

وردًّا على سؤال، بشأن “من يحق لها استخراج جواز سفر، والسفر بدون محرم”، أجاب المسؤول: “المطلقة والأرملة البالغة من العمر 60 سنة “تستطيع إصدار الجواز بدون ولي، هذا معمول به في الحدود”.