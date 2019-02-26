دعت الإدارة العامة لمكافحة التطرف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالتوقف عن تداول الرسائل المسيئة للوطن والمواطن وذلك لعدم استغلالها من الأعداء. وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر اليوم (الاثنين): «رسم صورة نمطية سلبية عن أي مجتمع أحد الأساليب الإعلامية التي ينتهجها الأعداء، والمحزن، حين يقوم بعض أفراد المجتمع المستهدف بتداول تلك الرسائل بحجة التسلية، غير مدركين للأبعاد الخفية وراء تلك الحملات الإعلامية المغرضة.”

وأضافت في تغريدتها : “لذلك فمن الواجب التوقف عن تداولها حتى لا يكونوا أداة للعدو».

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مكافحة التطرف في أمن الدولة توجه رسالة هامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.