السعودية اليوم / جامعة نجران تدرب منسوبي القطاعات الحكومية



نجران 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورة " الاتصال الفعال وأثره في تحسين علاقات العمل " لمنسوبي القطاعات الحكومية، وذلك بمقر فرع وزارة النقل بالمنطقة.

وهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين بعملية الاتصال والتي تمثل محوراً أساسياً لكافة التعاملات الحياتية على أساس من المعرفة بمبادئ الاتصال وعناصره ومعوقاته ووسائل التغلب عليها، وكذلك تزويد المشاركين بسبل بناء نظم الاتصال في كافة مجالات الحياة بما يحقق فعاليتهم وينمي كفاءتهم في مجال الاتصال ويسهم في رفع إنتاجيتهم.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور صالح نمران الحارثي أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة انطلاقاً من التعاون المستمر مع مؤسسات القطاع الحكومي.

// انتهى //

10:15ت م

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نجران 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورة " الاتصال الفعال وأثره في تحسين علاقات العمل " لمنسوبي القطاعات الحكومية، وذلك بمقر فرع وزارة النقل بالمنطقة.وهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين بعملية الاتصال والتي تمثل محوراً أساسياً لكافة التعاملات الحياتية على أساس من المعرفة بمبادئ الاتصال وعناصره ومعوقاته ووسائل التغلب عليها، وكذلك تزويد المشاركين بسبل بناء نظم الاتصال في كافة مجالات الحياة بما يحقق فعاليتهم وينمي كفاءتهم في مجال الاتصال ويسهم في رفع إنتاجيتهم.وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور صالح نمران الحارثي أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة انطلاقاً من التعاون المستمر مع مؤسسات القطاع الحكومي.// انتهى //10:15ت م0024

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