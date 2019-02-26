السعودية | فيديو نادر.. شاهد: الملك الراحل “سعود” يصلي في أحد مساجد اليونان مع 3 من أبنائه

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فيديو نادر.. شاهد: الملك الراحل “سعود” يصلي في أحد مساجد اليونان مع 3 من أبنائه والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:05 صباحًا, 26 فبراير 2019 م
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نشر حساب “الملك سعود” على موقع “تويتر”، والمختص بتاريخ الملك الراحل، مقطعًا نادرًا له وهو يصلي صلاة الجمعة في أحد مساجد اليونان.
وذكر الحساب أن الملك “سعود” أدى صلاة الجمعة بمسجد مونستيراكي الذي يقع في العاصمة اليونانية أثينا، وكان برفقته 3 من أبنائه، وهم الأمراء عبدلله وخالد وماجد.
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