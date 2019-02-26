شكرا لقرائتكم شاهد بالصور.. تركي الفيصل في منتدى مسك للإعلام: التصدي للفوضى وتعزيز الاستقرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلقت منذ قليل فعاليات منتدى مسك للإعلام في الريتز كارلتون في العاصمة الرياض، بحضور خبراء من مختلف دول العالم في مجال الإعلام والتنمية البشرية والإعلام الجديد.

وكانت البداية مع صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل حيث تحدث عن توظيف الإعلام في التصدي للفوضى وتعزيز الاستقرار.

ودعا تركي الفيصل لإغلاق وزارات الإعلام في الدول العربية وبما فيها السعودية حيث لم يعد لها فائدة، معبراً عن وجهة نظره بقوله: “الإعلاميون أكثر تأثيراً من المؤسسات الإعلامية الرسمية”.



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