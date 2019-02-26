شكرا لقرائتكم تراجع النفط بعد دعوة ترامب لخفض الأسعار المرتفعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مواصلةً خسائرها بأكثر من 3% خلال الجلسة السابقة، بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة له على موقع تويتر، أوبك لتخفيض أسعارها.

وقال محللون إن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، حريصة على مواجهة الارتفاع الأخير في الأسعار، والذي يعزى إلى تقليص المصدرين الرئيسيين للإنتاج.

وانخفضت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت بـ 0.3%، أي بـ 20 سنتاً، ليصل سعر البرميل إلى 64.56 دولار، وبالحديث عن الخام الأمريكي، فقد انخفض أيضاً بـ 0.6%، أي بـ 33 سنتاً، ليصل سعر البرميل إلى 55.15 دولار.



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