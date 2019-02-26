شكرا لقرائتكم أمن الدولة تحذر من تداول رسائل مسيئة للمجتمع: لا تكونوا أداة للعدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، من تداول رسائل مسيئة للمجتمع.
وقالت الإدارة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “رسم صورة نمطية سلبية عن أي مجتمع أحد الأساليب الإعلامية التي ينتهجها الأعداء، والمحزن، حين يقوم بعض أفراد المجتمع المستهدف بتداول تلك الرسائل بحجة التسلية”.
وأضافت: “هم غير مدركين للأبعاد الخفية وراء تلك الحملات الإعلامية المغرضة. ولذلك فمن الواجب التوقف عن تداولها حتى لا يكونوا أداة للعدو”.
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