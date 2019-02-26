شكرا لقرائتكم الجيش الوطني اليمني يتقدم داخل معقل الحوثي في صعـدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم، تقدمًا كبيرًا في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقال قائد محور آزال، العميد اليمني ياسر الحارثي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية: “إن قوات الجيش الوطني نفذت عملية عسكرية واسعة، تمكنت خلالها من تحرير الجبال “السود” وتبة “الخزان” وما تبقى من قرى “آل معيض” والخط ” الدولي” وقرية “سحار الشام” غرب باقم”.

من جانبه، أوضح قائد محور علب العميد ياسر مجلي، أن العملية انطلقت منذ الليلة الماضية، من عدة محور، تمهيدًا للسيطرة على مركز مديرية باقم، التي صارت على مدى مدفعية الجيش الوطني.

وأسفرت تلك المعارك عن سقوط الكثير من القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ومصادرة آليات عسكرية، بين خفيفة ومتوسطة.



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