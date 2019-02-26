السعودية | هذه أبرز الأماكن التي زارها سياح "شتاء طنطورة"

شكرا لقرائتكم هذه أبرز الأماكن التي زارها سياح "شتاء طنطورة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر فراس الشريم، مسؤول الفعاليات والأنشطة في مهرجان شتاء طنطورة الذي نظمته الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن زوار المهرجان في نسخته الأولى استمتعوا بزيارة 13 موقعاً أثرياً وثقافياً.

ومن ذلك فعاليات القرية في البلدة القديمة تحديداً (قلعة موسى بن نصير)، التي يعود تاريخها إلى ألفي سنة، وهي أقدم مباني العلا القديمة.

وكذلك قاموا بجولات سياحية للآثار المذهلة التي يعود تاريخها لآلاف السنين في أرجاء المحافظة، كمدائن صالح التي تضمنت سكة القطار، وكهف الذيب وعشار والدواوين وقصر الفريدة ومملكة دادان ونخيل برزان والطنطورة وحرة عويرض.

كما استمتع سيّاح شتاء طنطورة بالفنون الشعبية، مثل الدحة والربابة.

وذكر الشريم في سياق حديثه أن العلا تزخر بعدد من مواقع الفعاليات الأخرى مثل "شلال" وفعاليات "جبل الفيل" بأجوائه الجميلة وجلساته العائلية.

كما أوضح أن شتاء طنطورة غطى عدداً من البرامج من خلال الاحتفال بموسم الزراعة الشتوي، والمناسبات الثقافية، وعروض الفرسان والعروض الفنية والموسيقية التي تقدم لأول مرة من قبل أشهر الموسيقيين في العالم، وبحضور العديد من الزوار من داخل المملكة وخارجها.