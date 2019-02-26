تابع الأن “رابط” التسجيل لوظائف البريد السعودية 1440 للجنسين/ برنامج تمهير للتدريب...

أعلنت هيئة البريد السعودية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف من الجنسين عن طريق برنامج تمهير للتدريب، وذلك لشغل وظائف بمؤسسة الرياض، وقد حددت مجموعة معينة من الوظائف المطلوبة والشروط الواجب توافرها، في المتقدمين لشغل الوظيفة هذا بالتعاون مع صندوق هدف، ويعتبر برنامج تمهير هو برنامج تدريب للخريجين من الجامعات من الجنسين، وذلك لإكسابهم الخبرات التي تسهل عليهم دخول سوق العمل.

ونحن من خلال الموقع نوفر لكم الرابط الخاص بالتسجيل للوظائف المعلن عنها بالبريد السعودي 1440، حيث بدأ التسجيل يوم الأحد 24/2/2019 ميلادي/ 19 جمادي الآخر 1440، وذلك ممن ينطبق عليهم الشروط التي تخص الوظائف المعلن عنها، وقد وفرنا روابط التسجيل لكل وظيفة علي حدا ونتمني للجميع التوفيق.

الوظائف المطلوبة

1-ممثل خدمة عملاء ومطلوب أربعة من الجنسين.

2-محاسب ومطلوب واحد رجال.

3- أخصائي موارد بشرية ومطلوب واحد رجال.

4- ممثل خدمة عملاء ومطلوب أربعة رجال.

5- أخصائي إستمرارية الأعمال ومطلوب إثنان رجال.

شروط الوظائف المعلن عنها

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصل علي مؤهل عالي “درجة البكالوريوس”.

3- أن يكون المتقدم حديث التخرج.

4- ألا يكون المتقدم علي رأس عمل سواء في الحكومة أو القطاع الخاص،

5- أن تشير سجلات التأمينات والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم علي رأس وظيفة خلال الستة أشهر السابقة علي الإعلان.

6- ألا يكون قد إستفاد المتقدم من برنامج تمهير سابقاً.

روابط التسجيل علي الوظائف المعلنة