رابط تحديث بيانات المعلمات في جدارة 1440

أكدت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية على ضرورة تحديث بيانات المعلمات ، وهي تلك البيانات التي قد سبق وأن تم تسجيلها على البوابة الإلكترونية الخاصة بالتوظيف جدارة، وقد أتت تلك التنبيهات في خطوة تقدم عليها الحكومة السعودية للإعلان عن شروط الالتحاق والتشريح بالوظائف الحكومية التي يتم الإعلان عنها كل فترة داخل المملكة.

خطوات تحديث بيانات المعلمات على موقع جدارة 1440

نبهت وزارة الخدمة المدنية للمشتركين في موقع جدارة بضرورة العمل على تحديث بيانات المعلمات الخاصة بهم، والتي تؤهلهم للتوظيف بأحد الوظائف الحكومية التي يتم الإعلان عنها من قبل الهيئات الحكومية في المملكة، حيث أنه لن يتم وضع أسماء من لم يقوم بتحديث بياناته عند أختيار والمفاضلة بين المتقدمين، وقد عملت على شرح الطريقة الخاصة بتحديث بيانات المعلمات مع إتاحة إمكانية تحديث وتغيير الرقم السري لمن نسي الرقم السري الخاص به.

ولتتم عملية تحديث بيانات المعلمات في موقع جدارة لابد من الدخول على الموقع الرسمي خلال الفترة ما بين 16 محرم للعام الهجري الجاري وحتى 19 من محرم وإتباع الخطوات التالية:

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سيظهر للمتقدم صورة خاصة بشكل الاستمارة الخاصة بتحديث البيانات للتعرف عليها.

سيتم عرض الكثير من الأسئلة في مختلف المجالات عملا على اختبار المتقدم.

أسئلة خاصة والتي تخص الحالة الاجتماعية للمتقدم من متزوج أو عازب.

مع وضع إمكانية لتغيير كلمة السر الخاصة بكم في حالة نسيانها.

ويتم التقديم في جدارة خلال مواعيد محددة أيضا وفقا لما تم الإعلان عنه من وزارة الخدمة المدنية وهي على النحو التالي:

الرجال: فترة التقدم الخاصة بهم من 20/1/1440 وحتى يوم 24/1/1440، والتقديم مفتوح للجميع على مدار 24 ساعة.

السيدات: فترة التقديم من 27/1/1440 وحتى يوم 2/2/1440، على أن يتم التقديم على مدار اليوم.

ولابد من توافر عدة شروط في المتقدمين والتي من بينها ما يلي:

أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس من أحد الكليات أو الجامعات.

أن تتناسب المادة العلمية التي درس بها الوظيفة التي يقوم بالتقديم عليها.

في حالة الحصول على الشهادة العلمية من خارج المملكة لابد من إرفاق قرار المعادلة مع بيانات التقديم.

لا يكون المتقدم للوظيفة يعمل بأي جهة رسمية، وأن تتناسب الدرجة العلمية مع درجة الوظيفة المقدم عليها.

تحديث بيانات المعلمات

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