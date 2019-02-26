استقبال حافل خالد البلطان الرئيس الجديد للشباب السعودي

خالد البلطان الرئيس الجديد لنادي الشباب السعودي بدأ في مباشرة عمله منذ الأمس وذلك بعد أن تم تكليفه من خلال الهيئة العامة للرياضة رئيسا لنادي الشباب السعودي لمدة عام حيث بدأ الرئيس الجديد للشباب السعودي العمل وسط استقبال حافل من خلال الجماهير التي حرصت على توثيق هذه اللحظه داخل النادي حيث أجتمع الرئيس الجديد مع المدير الفني للفريق والجهاز الفني بشكل كامل والجهاز الإداري ولاعبي الفريق حيث طالب ببذل المجهود خلال الفترة القادمة حتى يتم استعادة الفريق لامجاده والوصول إلى منصات التتويج كما حصل الرئيس الجديد على أخذ موافقة من عدد من المرشحين لمجلس الإدارة كما ظهرت بعض الشائعات على أن البلطان يرغب في إتمام صفقة محلية خلال الفترة القادمة للانتقالات الشتوية بحيث تكون صفقة قوية.

ويحظى البلطان وسط الجماهير الرياضية لنادي الشباب بشعبية جارفة يرى البعض أنها تصل إلى شعبية نجوم كرة القدم بعد أن تمكن في الفترة السابقة لولايته لنادي الشباب السعودي من استقطاب عدد كبير من النجوم السعودية لنادي الشباب بالإضافة إلى أنه تمكن من التعاقد مع مجموعة بارزة من الأجهزة الفنية بالإضافة إلى عدد كبير من اللاعبين الأجانب المتميزين الذين تمكنوا من صناعة الفارق مع نادي الشباب في المنافسات المحلية وبات أحد أهم العلامات البارزة في الدوري السعودي.

خالد البلطان أفضل رئيس لنادي الشباب السعودي

خالد البلطان يعد من أفضل رؤساء الأندية في المملكة العربية السعودية ويعد أفضل رئيس قام بإدارة نادي الشباب السعودي حيث أنه قام بتولي هذه المهمة مرتين في الفترة من عام 2006 وإلى عام 2014 حيث أنه تمكن خلال فترة بسيطة من العمل في هذا المنصب من إعادة فريق الشباب السعودي لمنصات التتويج إلى جانب المنافسة على جميع البطولات المحلية وذلك بفضل الجدية التي يتمتع بها البلطان خلال العمل وسرعة الايقاع التي تميزه والاستراتيجيات التي يقوم بوضعها وطرق التنفيذ حيث أن جميع العاملين في الوسط الرياضي المتفقون على النهج الذي يمشي عليه هذا الرجل او المختلفين معه متفقون علي ان البلطان يعد من أنجح رؤساء الأندية في المملكة.

كنا أن خالد البلطان الذي يعدد من رؤساء الأندية الذين تمكنوا من الابتكار والابداع وذلك من خلال لائحة الانضباط التي تمكن من ابتكارها وتمكنه من تحقيق نجاح كبير جدا لنادي الشباب من خلالها مما جعل الاتحاد السعودي لكرة القدم يوافق على هذه اللائحة التي تعطى الحقوق المالية للجميع وأصبحت هذه اللائحة في الوقت الحالي يتم تطبيقها في جميع الأندية السعودية كما أنه تمكن في الفترة الأولى من الرئاسة من التعاقد مع أحد أكبر المديرين الفنيين في العالم وهو البلجيكي بوردوم الذي أعطى له صلاحيات كاملة بالصورة المعمول بها في الدوريات الأوروبية.

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كما أن البلطان لم يستسلم لأنه لا يمتلك أعلام قوي يمتلكه مثل أكبر الأندية داخل السعودية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد ولكنه أشعل الوسط الرياضي من خلال التصريحات المثيرة التي كان يطلقها بشكل دائم مثل الجملة الشهيرة التي أصبح يحفظها جميع من يعشقون الرياضة داخل المملكة العربية السعودية {من يتفاوض مع لاعبي الشباب سوففف اتفاوض مع جميع لاعبي فريقه} إلى جانب الجملة الأخرى التي اثارت ضجة كبيرة {من يرغب في شراء عقد أحمد وعبده عطيف سوف يجده في لعبة البلاي ستيشن}

فتصريحات خالد البلطان دائما من التصريحات المثيرة ليس فقط في أوقات الخسارة ولكن كذلك في أوقات النصر مثل التصريح المثير الذي أطلقه بعد التعادل في المباراة الختامية مع فريق الأهلي بعد أن تعادل وكان التعادل يكفي الشباب للفوز باللقب حيث قال وقتها أنه ليس من العدل أن تذهب البطولة لغير الشباب إلى جانب أن البلطان دائما ما كان يدخل في مناوشات مع إدارة نادي الأهلي السعودي ومع الجماهير.

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