أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج سكني 2018 الذي يقدم الخدمات للملايين من المواطنين في المملكة العربية السعودية، والتي تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية التي تشهدها السعودية الفترة الحالية في ظل الإجراءات الاقتصادية الحالية التي تعمل على رفع الدعم عن الكثير من الخدمات الأساسية لاستخدام المواطنين اليومية.

تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج سكني

أوضحت وزارة الإسكان أمس الاثنين تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج سكني 2018 الذي يقدم عدد من الخيارات المميزة للمواطنين الراغبين في الحصول على سكن، حيث توفر الوزارة لما يقرب من ثلاثمائة خيار خاص بالسكن والتمويل في جميع المناطق بالمملكة العربية السعودية، والتي تتناسب مع مختلف الطبقات الاجتماعية في مختلف المحافظات طبقاً لما أعلنت عنه الوزارة من تسهيلات.

كانت الوزارة أوضحت رسميا أن عدد المواطنين المستفيدين من برنامج سكني في الدفعة التاسعة حتى الآن بلغ نحو 33472، ولتصل الخيارات المتاحة حتى الآن 215 ألف خيار تمنح الراغب في الحصول على سكن اختيار الأنسب والأفضل، طبقاً للخيارات المتاحة التي توفرا وزارة الإسكان، وتلقى إقبال كبير من المواطنين مستوفيين الشروط التي أعلن عنها رسمياً من الوزارة.

على حسب ما تم الإعلان عنه من إحصائيات تم توفير برنامج سكني للعام الجاري 74700 قرض عقاري، وكما بلغ عدد الوحدات السكنية للعام الجاري 2584 وحدة سكنية، وأما عدد قطع الأراضي السكنية المجانية التي تم طرحها بلغت 63222 قطعة أرض، ويتم تقديمها طبقاً لعدد من الشروط والمراجعة التي تقوم بها الجهات المسئولة في المملكة للتأكد من صحة كافة الأوراق التي تم التقدم بها للحصول على الوحدة السكنية أو القرض السكني، أو الأراضي المجانية.

تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج سكني

مع الإعلان الرسمي عن كافة تفاصيل الدفعة التاسعة قامت وزارة الإسكان بالإعلان الرسمي عن كافة تفاصيل الدفعة العاشرة وهي الدفعة الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة رسمياً أمس الاثنين 15/10/2018 لإطلاع المواطنين المستفيدين عن كافة التفاصيل والتي جاءت كالتالي:

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عدد المستفيدين حتى الآن بلغ 34.533.

بلغ عدد الوحدات التي تم تقديمها للمستفيدين حتى الآن 11.705 وهي وحدات ما زالت تحت الإنشاء.

بلغ إجمالي القرض العقاري 8.300 قرض سكني.

بلغ عدد الوحدات الجاهزة من السوق 2.600 وحدة سكنية.

ومع الإعلان عن تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج سكني 2018 الخاصة بشهر أكتوبر الجاري، أتاحت وزارة الإسكان تفاصيل الدفعة، والاستعلام عن الأسماء التي استوفت الشروط للدفعة الحالية، وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني 2018، كما أوضحت الوزارة أنه يجب أيضاً زيارة موقع كل من إسكان، وأيضاً زيارة البوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية، وهي من المواقع الإلكترونية التي يجب الدخول عليها لاستكمال باقي البيانات حتى يتم القيام بخدمة المستفيدين.

جاءت تفاصيل الدفعة العاشرة برنامج سكني لتقدم الكثير من الخيارات والعروض، التي حرصت الوزارة على تقديمها للمواطنين لاختيار الذي يتناسب مع الحالة الاجتماعية، كما تقدم المملكة العربية السعودية بعض قطع الأراضي المجانية التي تأتي بعدد من الشروط الهامة، وأيضاً هناك عدد من الوحدات الجاهزة للسكن، وهناك الوحدات التي ما زالت تحت الإنشاء، كما تستمر الوزارة في كافة المشروعات القادمة التي يستفاد منها الكثير من المواطنين المستحقين للحصول على الوحدات السكنية.

ويمكن الآن لكل المتقدمين في الدفعة العاشرة معرفة الأسماء التي جاءت ضمن الدفعة الأخيرة من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية التي أشارت وزارة الإسكان أنها تتوفر عليها جميع أسماء المستفيدين في الدفعة العاشرة، والتي جاءت لتشمل الكثير من المستفيدين ممن تقدموا في وقت لا حق للدفعة التي أعلنت عنها الوزارة.

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