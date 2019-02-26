كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي خطوة خطوة

سنوضح لكم كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية ، وذلك حتى يمكنكم التسجيل في حساب المواطن من أجل الاستفادة من الدعم المالي المقدم، كما سنقدم لكم رابط التسجيل في حساب المواطن حتى نوفر عليكم عناء البحث، كما يتم صرف دعم حساب المواطن كل يوم 10 من الشهر الميلادي.

كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن

ويمكنكم معرفة كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن من خلال السطور القادمة من أجل الحصول على الدعم المستحق لجميع أفراد الأسر المؤهلة للحصول على الدعم النقدي، والآن سنشرح لكم طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن :

المرحلة الأولى “تسجيل البيانات”:

أولا عليك الضغط هنا بوابة حساب المواطن الإلكترونية . اضغط على كلمة “تسجيل جديد”. قم بادخال البيانات المطلوبة للتسجيل مثل:”رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد”. ستصلك رسالة فورا عبر هاتفك الجوال وبها الرقم السري.

المرحلة الثانية “ادخال الرقم السري”:

قم بادخال الرقم السري الذي قمت باستلامه، وقم بتغيره لاحقا. عليك حفظ الرقم السري الجديد بعد أن تقوم بتغييره. ستظهر لك صفحة بها 4 نوافذ، قم بالولوج إلى نافذة تعبئة أو استكمال الطلب.

ادخل البيانات الأساسية المطلوبة من أجل اكمال التسجيل. ادخل عنوان سكنك الذي تقطن به. قم بإدخال بيانات التابعين لك من خلال الإجابة على الأسئلة بنعم ولا. قم بادخال البيانات الأساسية الخاصة بالتابعين لك.

المرحلة الرابعة “الكشف عن الدخل”

ادخل بيانات الدخل الخاصة بك وبالتابعين لك على الحساب. ادخل البيانات المتعلقة بالعقارات المملوكة. ادخل بيانات حسابك البنكي بالتفصيل.

المرحلة الخامسة “مراجعة بيانات الطلب”

قم بمراجعة الطلب بشكل كامل. اضغط على أنك موافقة على كافة البيانات التي قمت بادخالها بعد التأكد من صحتها، ثم اضغط “حفظ”. وبذلك تكون قد انتهيت من كافة الخطوات الخاصة بتسجيل بياناتك على حساب المواطن.

شروط الأهلية في حساب المواطن

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، باستثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. أن يكون المتقدم يقيم بشكل دائم بالمملكة، حيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

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